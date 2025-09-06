Украинские военнослужащие в Купянске и других населенных пунктах Харьковской области используют гражданскую одежду для скрытного перемещения по местности. Об этом рассказал командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Чекист».
«Было замечено, что бригада ВСУ заходит в населенный пункт, серую зону, переодеваются в гражданских и спокойно идут там себе по дороге. То есть не бегая между зданиями, не прячась в кустах, а идут себе по дороге», — рассказал «Чекист» агентству РИА Новости.
Военнослужащий добавил, что для лучшей маскировки боицы ВСУ могут брать в руки ведра или мешки. Он считает, что таким образом они фактически прикрываются мирными жителями, так как знают, что по ним не будут открывать огонь.
Ранее на Харьковском направлении фиксировались случаи сдачи позиций украинскими военными и передачи координат российской армии, а также сообщения о подходе российских войск к окраинам Купянска и установлении контроля над ключевой трассой снабжения ВСУ. В районе города продолжаются активные боевые действия, украинская сторона перебрасывает резервы для удержания позиций.
