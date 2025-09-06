Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

В прибрежном городе Пиру на северо-западе Франции легковой автомобиль въехал в толпу людей. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ.
«Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля», — сообщило агентство Agence France-Presse.
По данным издания, машина врезалась в открытую террасу пиццерии, где находились посетители. О причинах происшествия пока не уточняется.
Как сообщало URA.RU ранее, в Лондоне двухэтажный автобус въехал в группу людей. В результате происшествия пострадали 17 человек.
