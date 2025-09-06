06 сентября 2025

В Польше двое гражданских пострадали при взрыве на военном полигоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Происхождение взрывного устройства и детали произошедшего устанавливаются следствием
Происхождение взрывного устройства и детали произошедшего устанавливаются следствием Фото:

Два гражданских лица получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона Варшава-Рембертов. Как сообщает Военная жандармерия, инцидент произошел, когда пострадавшие незаконно проникли на охраняемую зону.

«Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету», — говорится в сообщении ведомства. О состоянии пострадавших информации нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два гражданских лица получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона Варшава-Рембертов. Как сообщает Военная жандармерия, инцидент произошел, когда пострадавшие незаконно проникли на охраняемую зону. «Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету», — говорится в сообщении ведомства. О состоянии пострадавших информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...