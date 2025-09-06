В Польше двое гражданских пострадали при взрыве на военном полигоне

Два гражданских лица получили ранения в результате взрыва на территории военного полигона Варшава-Рембертов. Как сообщает Военная жандармерия, инцидент произошел, когда пострадавшие незаконно проникли на охраняемую зону.
«Мазовецкий отдел Военной жандармерии вместе с патрулем саперов ведет расследование в Варшава-Рембертов, где в результате детонации взрывного устройства были ранены два гражданских лица, которые вошли на территорию военного полигона вопреки четко обозначенному запрету», — говорится в сообщении ведомства. О состоянии пострадавших информации нет.
