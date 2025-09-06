В Испании два человека погибли при стрельбе в баре

В испанской провинции Севилья произошла стрельба в баре, в результате которой погибли два человека и еще один получил ранения. По словам очевидцев, двое неизвестных ворвались в заведение с ружьями и открыли огонь по находившимся внутри людям.
«Два человека погибли и еще один получил ранения днем в субботу в результате стрельбы в баре, расположенном в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона (провинция Севилья)», — пишет EFE со ссылкой на очевидцев происшествия. Инцидент случился 6 сентября около 16:45 по местному времени (17:45 мск).
По предварительной информации, среди погибших — владелец бара и один из посетителей, который попытался помешать нападавшим. Еще один человек был ранен и доставлен в медицинское учреждение. После нападения злоумышленники скрылись в направлении города. В настоящее время их местоположение неизвестно, сотрудники Гражданской гвардии ведут расследование и разыскивают подозреваемых.
