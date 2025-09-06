Жители Петербурга жалуются на резкий химический запах в воздухе

Жители Приморского, Центрального и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга массово жалуются на резкий химический запах в воздухе. О возникновении неприятного аромата 6 сентября сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, первыми о проблеме написали горожане в социальных сетях утром 6 сентября. Они отмечают, что в воздухе ощущается «запах химии и лекарств», который напоминает смесь нитриловой краски и хлора.
«В ближайшее время из-за непогоды могут появляться разные запахи», — цитирует telegram-канал представителей службы. Ведомство не уточнило, какие именно атмосферные явления могли спровоцировать распространение химического аромата, однако заверило жителей, что ситуация находится под контролем. В сообщениях петербуржцев говорится, что запах ощущается не только на улице, но и в квартирах. Некоторые жильцы жалуются на головную боль и слабость.
В одной из районных администраций проинформировали, что эксперты неоднократно осуществляли замеры состояния атмосферного воздуха, однако превышения установленных нормативами концентраций опасных веществ зафиксировано не было. По данным «Фонтанки», первыми необходимость закрыть окна ощутили жители Невского района, после чего неприятный запах распространился на другие части города. Согласно одной из версий, источник запаха находится в Ленинградской области. Слабый ветер препятствует его рассеиванию, способствуя сохранению запаха в городской атмосфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.