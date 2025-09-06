В ОП РФ объяснили, в каких случаях родители могут лишиться прав на ребенка

Лишение родительских прав в России применяется только в исключительных случаях, когда защитить интересы ребенка иными способами невозможно. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно. Правовые основания лишения родительских прав установлены статьей 69 СК РФ», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что суд может принять такое решение, если родители без уважительных причин отказываются забирать ребенка из медицинских или социальных учреждений, злоупотребляют своими правами, уклоняются от исполнения родительских обязанностей (включая неуплату алиментов), страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией. А также совершают умышленные преступления против жизни и здоровья детей либо членов семьи.
Дополнительно, под злоупотреблением родительскими правами понимаются действия, ущемляющие интересы детей. Например, препятствие получению образования, вовлечение в противоправную деятельность, создание условий для употребления алкоголя или наркотиков.
Также причиной для лишения родительских прав может стать жестокое обращение с детьми, включая физическое или психическое насилие, а также покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Решение принимает суд на основании доказательств, в том числе медицинских и процессуальных документов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.