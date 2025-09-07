Филиппо заявил о срыве Путиным плана Макрона по Украине

Во Франции призывают Макрона перестать поддерживать Киев, чтобы урегулировать конфликт
Во Франции призывают Макрона перестать поддерживать Киев, чтобы урегулировать конфликт
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях отправки европейских войск на Украину, после чего глава Франции Эммануэль Макрон должен прекратить поддержку Киева. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Путин ясно дал понять, что произойдет дальше. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно», — процитировало слова главы партии РИА Новости.

Филиппо также подчеркнул, что Евросоюз давно вовлечен в провокации и информационные манипуляции вокруг украинского конфликта. По словам политика, после заявления Путина государства, входящие в так называемую «коалицию желающих», должны выбрать между продолжением эскалации и скорейшим переходом к переговорам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев и другого военного контингента возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Так представитель Кремля отреагировал на заявление французского главы Эммануэля Макрона о том, что тому не требуется разрешение Москвы для отправки миротворцев на Украину.

