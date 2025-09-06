Увел туристов в горы Красной поляны и застрял на хребте: что случилось с гидом из Москвы Сергеем Мельниковым

Спасателями найден пропавший на хребте Аибга в Краснодарском крае, в Сочи 58-летний Сергей Мельников. Он находился там без еды и воды семь дней.
Мельников подрабатывал гидом через интернет. Выдав себя за опытного альпиниста, он нашел туристов через интернет, которых решил провести по Черничной тропе. Спустя день они спустились, но без Мельникова.
Важно отметить, что Сергей Мельников является тезкой и однофамильцем другого альпиниста, за плечами которого огромное количество достижений и восхождений. Подробности пропажи человека на хребте Аибга в Сочи в хронологическом порядке — в материале URA.RU.
Мужчина повел туристов в горы и пропал
Мельников повел двух туристов, девушку и ее отца, по Черничной тропе. Это маршрут, который проходит в Красной Поляне и проходит через хребет Аибга (высота пика которого составляет 2462,7 метра).
Они вышли 29 августа. Предполагалось, что их путь займет один день, поэтому ни еды, ни спальных мешков путешественники не взяли. Однако в запланированное время группа не вернулась. Лишь на следующий день туристы спустились с хребта, но без Мельникова. По их словам, он был сильно уставшим, поэтому отстал и потерялся по дороге. Альпинист написал коллегам о том, что вынужденно заночует на хребте, после чего связь с ним была потеряна. Сами туристы также заблудились и были вынуждены переночевать без спальников. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Даже после наступления второго сентября, четвертой ночи после пропажи, Мельников не спустился с хребта. Именно тогда о ситуации узнали в СМИ. На его поиски были отправлены МЧС и кинологи.
Мельников оказался монтажником
Спустя некоторое время выяснилось, что Мельников работал монтажником, и вовсе не был гидом или альпинистом. Также он занимался фотографией Своих клиентов Мельников находил через интернет и ходил в походы вместо работы. Он предлагал туристам 5000 рублей за работу, несмотря на то, что сам ни одну из вершин не покорял.
В день отправки он написал своим коллегам, что не выйдет на работу. После этого он отправился на Черничную тропу и пропал.
Мельников найден спустя неделю
Спустя 7 дней после пропажи без еды и воды, 6 сентября, Мельников был найден в районе села Аибга. Он найден живым и здоровым. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — указано в сообщении. Оно было опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сам Мельников комментарии пока не давал. URA.RU пытается связаться с альпинистом, чтобы узнать подробности о произошедшем.
