В Волгограде перестал работать аэропорт

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда 7 сентября. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.
«Аэропорт Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что утром 6 сентября 2025 года в крупнейших аэропортах России наблюдались перебои с расписанием. Были задержаны и отменены десятки рейсов, что затронуло как внутренние, так и международные направления.
