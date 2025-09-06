06 сентября 2025

В Волгограде перестал работать аэропорт

В Волгограде временно закрыт аэропорт
В Волгограде временно закрыт аэропорт Фото:

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда 7 сентября. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что утром 6 сентября 2025 года в крупнейших аэропортах России наблюдались перебои с расписанием. Были задержаны и отменены десятки рейсов, что затронуло как внутренние, так и международные направления.

