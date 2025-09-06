06 сентября 2025

Жителей Петербурга предупредили о скоплении загрязняющих веществ в атмосфере

Жителям Северной столицы сообщили о возможном ухудшении качества воздуха
Жителям Северной столицы сообщили о возможном ухудшении качества воздуха

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 7 и 8 сентября 2025 года прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. Они могут способствовать незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение суток 7 и 8 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Они могут способствовать незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным Гидрометцентра России, в Санкт-Петербурге за последние 48 часов скорость ветра не превышала 2 м/сек, а в отдельные часы опускалась до 0 м/сек. 

Ранее URA.RU сообщало, что жители Приморского, Центрального и Фрунзенского районов Петербурга массово жалуются на резкий химический запах в воздухе. Сообщения о неприятном аромате появились 6 сентября, его описывают как смесь нитриловой краски и хлора.

