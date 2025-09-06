В Госдуме высказались о сокращении рабочих часов в России

В России рассматривают возможность закрепления сокращенного рабочего дня по пятницам на законодательном уровне при условии компенсации выпадающего времени в остальные рабочие дни недели. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу. Однако вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, надо компенсировать путем распределения и отработки в течение всей недели», — процитировало слова парламентария ТАСС.
Также Нилов подчеркнул, что это можно сделать за счет сокращения обеденного перерыва либо удлиненной смены в другой день. Такие меры позволят не нарушить действующие нормы Трудового кодекса, добавил депутат.
Ранее Нилов заявлял, что в России все больше работодателей стали переходить на четырехдневную рабочую неделю. Компании уже предлагают своим сотрудникам сокращенный рабочий график, что позволяет сохранить уровень дохода и производительности.
Согласно информации Росстата, в 2025 году средняя продолжительность рабочего дня составила 7 часов 32 минуты. Данный показатель на 10 минут меньше по сравнению с аналогичным за 2024 год.
