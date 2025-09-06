В Госдуме предложили дать учителям и врачам право на пенсию за выслугу лет

Учителям и врачам в России необходимо предоставить статус госслужащих и соответствующие льготы, включая право на досрочную пенсию за выслугу лет. Автором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия — это статус госслужащих для учителей и врачей», — заявил парламентарий. Его слова передает ТАСС.
Миронов подчеркнул, что речь идет о возможности раннего выхода на пенсию при наличии выслуги лет, как это предусмотрено для чиновников (после 19,6 года стажа). По его мнению, подобные льготы должны получать представители всех важнейших социальных профессий.
Ранее Сергей Миронов уже предлагал проводить поквартальную индексацию пенсий, а также выступал за повышение МРОТ и налоговую реформу для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Его партия также настаивает на мерах по поддержке семей с детьми и ограничении торговых наценок на продукты.
