CNN: Трамп «тихо» готовится к встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и его команда «тихо» готовятся к возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры могут состояться в октябре в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Американский лидер и его ближайшие советники „тихо“ готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце. Администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и Си Цзиньпином во время этого саммита», — сообщает CNN со ссылкой на источники в президентской администрации.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кенджу с 31 октября по 1 ноября. Кроме того, телеканал отмечает, что американский лидер мог бы встретиться и с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако пока нет уверенности, приедет ли северокорейский лидер на мероприятие.
Ранее Дональд Трамп уже проводил личные встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном — переговоры проходили в 2018 и 2019 годах и были посвящены вопросам ядерной программы и двусторонних отношений. Американский президент неоднократно подчеркивал свое желание продолжить диалог с Ким Чен Ыном, однако пока неясно, примет ли северокорейский лидер участие в предстоящем саммите АТЭС.
