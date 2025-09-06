Россию атаковал 31 дрон ВСУ посреди ночи

Срочная новость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В период с 20:00 по мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, Также была сбита пара дронов над территорией Крыма, доложила пресс-служба Минобороны.
