Политики переоделись в Дедов Морозов Фото: пресс-служба мэрии Губкинского

Депутат Заксобрания Ямала Виктор Казарин, глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин и депутат гордумы Ирек Насыров на день стали таксистами. Политики в костюмах Дедов Морозов бесплатно развозили жителей Губкинского. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Акцию придумал глава города. Они ездили по адресам на трех автомобилях. Работали полтора часа. Развозили бесплатно, поздравляли с Новым годом и вручали подарки: символы года, конфеты и т. п.» — рассказали в горадминистрации.

В социальных сетях жители города опубликовали снимки и ролики после поездки с таксистами в форме Деда Мороза. «Настоящие предновогодние чудеса происходят в городе. По вызову одной из служб такси приезжают за рулем Деды Морозы», — отмечали в постах участники. Пользователи положительно оценили акцию со стороны политиков.