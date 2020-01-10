Более 70 парковок в центре Тюмени станут платными

Новые паркоматы уже появились на улицах города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В центре Тюмени 74 парковки станут платными. Информация об этом опубликована в мобильном приложении «Тюменские парковки». Новые паркоматы уже появились на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев в областном центре.

В администрации города пока не называют срок перевода парковок на платную основу. «Сейчас оборудование, программное обеспечение и мобильное приложение тестируются. Мы должны быть уверены, что все работает и горожане не будут испытывать дискомфорт», — сообщили в пресс-службе мэрии. Объявление о начале работы платных парковок будет опубликовано на сайте администрации минимум за 30 дней до их открытия.

Власти готовы к критике со стороны тюменцев. «Мы понимаем, что жителям, привыкшим ездить на работу на автомобиле, будет неудобно. Но в приоритете горожане, которые приезжают в центр Тюмени по делам — сегодня им негде припарковаться», — отмечают в мэрии. Кроме того, разгрузка центральной части города от машин, по мнению чиновников, благоприятно скажется на безопасности. Остановка длительностью до 15 минут будет бесплатной — считается, что этого времени хватит, чтобы, например, привезти или забрать детей из школы.

Первые две платные парковки появились в Тюмени в 2016 году — на улицах Герцена и Ленина, у администрации города. В 2019 году плату за парковку ввели у набережной реки Туры. Стоимость часа парковки в центре города составляет от 35 до 40 рублей.