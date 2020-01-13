12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020

Названа дата отставки тюменского чиновника, к которому были вопросы у силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Александра Моора с депутатами и главами сельских поселений. Тобольск, батт юрий
К главе Тобольского района Юрию Батту были претензии у СК РФФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Тобольского района Тюменской области Юрий Батт уйдет в отставку 14 января. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуаций. Прекращение полномочий чиновника, к которому были вопросы у силовиков, примут депутаты муниципальной думы.

«14 января состоится заседание Тобольской районной думы, на котором Батт сложит с себя полномочия главы муниципалитета», — рассказал инсайдер. Сам Батт отказался комментировать эту информацию. «Когда заседание состоится, тогда и узнаете», — заявил он в разговоре с агентством. В думе района не ответили на звонок.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в администрацию Тобольского района нанесли визит сотрудники регионального управления Следственного комитета России. По некоторым данным, силовики проверяли информацию о якобы незаконно выданном властями разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике. По этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Батт был назначен главой муниципалитета в сентябре 2010 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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