На Ямале пастуха заставляли прививаться от сибирской язвы, несмотря на страшную аллергию

От укола у женщины-пастуха опухало лицо и губы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пастуха Ксению Сэротэтто заставляли поставить прививку от сибирской язвы, чтобы получить заключение о прохождении медосмотра для работы, несмотря на аллергию. Об этом женщина сообщила в беседе с «URA.RU».

«На работе нужно было пройти медосмотр. Пошла в ЦРБ в Яр-Сале. Там заставляли сделать прививку от сибирской язвы. Я написала отказ», — сообщила Сэротэтто. От прививки она отказалась, несмотря на то, что врачи предложили ей остаться под их наблюдением на случай возникновения осложнений.

Она добавила, что сначала терапевт отказался подписывать заключение, однако на следующий день ей сказали, что заключение подпишут, но не факт, что ее возьмут на работу без этой прививки. По словам Сэротэтто, в прошлом году после укола у нее началась аллергия: лицо и губы сильно опухли, наблюдался общий упадок сил.

Получить оперативный комментарий в Яр-Салинской ЦРБ не удалось. На звонки журналиста главный врач медучреждения Татьяна Падерина не ответила.

В пресс-службе окружного депздрава уточнили, что Ямальский район, где работает Сэротэтто, является эндемичным [свойственной для данной местности] по заболеваемости сибирской язвой. «Необходимо вакцинироваться против сибирской язвы следующим категориям граждан: зооветеринарные работники, оленеводы и члены их семей […]», — отметили в ведомстве. Там добавили, что без прививки человеку откажут или отстранят от работы, которая связана с риском инфекционных болезней.

В 2016 году карантин вводился на всей территории Ямальского района, а затем и на всем Ямале из-за вспышки сибирской язвы. Тогда от опасной инфекции погибли более 2,5 тысячи оленей и один ребенок.