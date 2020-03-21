Какие продукты могут подорожать вслед за падением рубля

В России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать рыбная продукция. В основном рост цен коснется импорта.
«В стоимости продукции сырье занимает 60-70%, налоги не изменились, стоимость труда не подорожала, поэтому с некоторым коэффициентом повышение цен может быть по всей рыбной продукции», — приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова. По мнению Гудкова, основным фактором роста цен на продукты в России является нынешний ажиотаж, связанный с пандемией коронавируса.
Подобную позицию высказала и руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. «Если рубль за доллар останется на этом же уровне, не исключено, что так же поднимутся и цены на большую часть рыбной продукции», — предположила она.
Курс рубля по отношению к доллару и евро значительно ослаб. Из-за обвала цен на нефть рубль обрушился до четырехлетних минимумов. По состоянию на текущий момент курс доллара к рублю вырос до 81,68 рубля.
Банк России в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%. Решение регулятора признал правильным руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ Игорь Варьяш, передает «Радио Спутник».