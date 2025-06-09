Песков объяснил, повлияет ли саботаж Украины на будущие обмены пленными

Песков заявил, что Россия продолжает соблюдать договоренности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты находятся у границы и они все еще готовы провести обмен пленными согласно договоренностям. Рассказал он это на встрече с журналистами.
«Наши специалисты находятся у границы на месте предполагавшейся передачи. Мы готовы выполнять договоренности», — рассказал Песков на пресс-конференции. Он призвал дождаться начала недели, чтобы увидеть, как будет развиваться позиция украинской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.
URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора отправили в СИЗО на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!