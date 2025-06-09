Песков объяснил, повлияет ли саботаж Украины на будущие обмены пленными

Песков: Россия готова провести обмен пленными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия продолжает соблюдать договоренности
Песков заявил, что Россия продолжает соблюдать договоренности Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты находятся у границы и они все еще готовы провести обмен пленными согласно договоренностям. Рассказал он это на встрече с журналистами.

«Наши специалисты находятся у границы на месте предполагавшейся передачи. Мы готовы выполнять договоренности», — рассказал Песков на пресс-конференции. Он призвал дождаться начала недели, чтобы увидеть, как будет развиваться позиция украинской стороны.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты находятся у границы и они все еще готовы провести обмен пленными согласно договоренностям. Рассказал он это на встрече с журналистами. «Наши специалисты находятся у границы на месте предполагавшейся передачи. Мы готовы выполнять договоренности», — рассказал Песков на пресс-конференции. Он призвал дождаться начала недели, чтобы увидеть, как будет развиваться позиция украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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