В Париже скончалась последняя внучка режиссера Станиславского

В Париже умерла последняя внучка режиссера Станиславского Ольга Алексеева
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Алексеева скончалась на 93 году жизни
Алексеева скончалась на 93 году жизни Фото:

На 93 году в Париже жизни умерла последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева. Об этом сообщили на сайте музея Московского художественного академического театра.

«Человек кристальной честности и порядочности, последняя из представителей плеяды русских интеллигентов», — говорится в сообщении на сайте музея МХАТ. Все годы Алексеева хранила память и наследие великого русского режиссера и основателя прославленного театра.

Внучка режиссера Станиславского Ольга Алексеева.
Внучка режиссера Станиславского Ольга Алексеева.
Фото:

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На 93 году в Париже жизни умерла последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева. Об этом сообщили на сайте музея Московского художественного академического театра. «Человек кристальной честности и порядочности, последняя из представителей плеяды русских интеллигентов», — говорится в сообщении на сайте музея МХАТ. Все годы Алексеева хранила память и наследие великого русского режиссера и основателя прославленного театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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