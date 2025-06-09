В Париже скончалась последняя внучка режиссера Станиславского

Алексеева скончалась на 93 году жизни
На 93 году в Париже жизни умерла последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева. Об этом сообщили на сайте музея Московского художественного академического театра.
«Человек кристальной честности и порядочности, последняя из представителей плеяды русских интеллигентов», — говорится в сообщении на сайте музея МХАТ. Все годы Алексеева хранила память и наследие великого русского режиссера и основателя прославленного театра.
Внучка режиссера Станиславского Ольга Алексеева.
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