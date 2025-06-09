День памяти Преподобного Никиты епископа Халкидонского: что можно и нельзя делать

Во вторник, 20 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — День памяти Преподобного Никиты епископа Халкидонского, помогавшего обездоленным и принявшего мученическую смерть за веру в начале IX века. Праздник имеет глубокие традиции, особое богослужебное значение и определенные правила, которые верующие соблюдают на протяжении многих веков — подробнее в материале URA.RU.
Священномученик Преподобный Никита епископ Халкидонский: житие и подвиг веры
10 июня православная церковь чтит память мученика Преподобного Никиты епископа Халкидонского. Его жизнь служит напоминанием о торжестве веры над временными испытаниями.
В эпоху иконоборческих гонений, охвативших Византийскую империю во второй половине VIII — начале IX веков, епископ Халкидонский Никита стал символом несокрушимой веры и деятельного милосердия. Возведенный в ряд святых за праведную жизнь, святитель сочетал пастырскую мудрость с активной социальной деятельностью.
Его дом превратился в приют для странников, стариков, сирот и вдов, а средства епархии направлялись на поддержку вдов, сирот и жертв несправедливости. Современники отмечали, что Никита не только делился ресурсами, но и лично заступался за угнетенных, становясь «гласом безгласных» перед власть имущими.
Когда при императоре Льве V Армянине (813–820 годы) гонения на почитателей икон достигли апогея, святитель открыто выступил против ереси, называя уничтожение священных образов кощунством. Несмотря на угрозы, он призывал паству сохранять верность традиции, подчеркивая, что честь, воздаваемая иконе, восходит к Первообразу. Эта позиция стоила ему свободы: после пыток исповедника отправили в ссылку, где он окончил земной путь.
Мощи святого Никиты сразу стали объектом паломничества, прославившись чудесами исцелений. В богослужебном каноне, составленном константинопольским священником Иосифом, упоминается и духовный подвиг его брата — преподобного Игнатия, разделившего с ним тяготы служения.
Почитание мученика Никиты Халкидонского в православной традиции
Святитель Никита Халкидонский, исповедник веры и защитник иконопочитания, занимает особое место в православной традиции как образец стойкости в истинной вере и милосердия к ближним. Его память совершается 28 мая (10 июня по новому стилю).
В богослужебных текстах подчеркивается его борьба с иконоборчеством, милосердие к страждущим и дар чудотворений. Особое внимание уделяется канону, составленному пресвитером Иосифом Константинопольским, где святитель прославляется вместе со своим братом — преподобным Игнатием.
Иконографически святитель Никита изображается в архиерейских одеждах (саккос, омофор), с Евангелием в левой руке и благословляющей десницей.
Иногда его пишут рядом с образом Христа или Божией Матери, что символизирует защиту иконопочитания. Отличительная деталь — строгий, но кроткий лик, отражающий сочетание твердости в вере и сострадания к людям.
К святителю Никите обращаются:
- За укрепление в вере — в моменты сомнений или гонений за убеждения;
- В болезнях — вспоминая чудеса исцелений от его мощей;
- О помощи нуждающимся — вдовцам, сиротам, бездомным, ведь при жизни он был их заступником.
Мощи святителя, прославившиеся чудотворениями, исторически находились в Халкидоне (ныне район Стамбула). Сегодня частицы святых мощей могут храниться в различных православных монастырях и храмах. Например, в Греции и России некоторые церкви имеют иконы с частицами его реликвий, к которым верующие прикладываются с молитвой.
Память святителя Никиты напоминает верующим о двух ключевых добродетелях: непреклонность в истине — даже перед лицом власти и угроз, а деятельная любовь — помощь ближним как воплощение евангельских заповедей.
В православных проповедях его часто ставят в пример как «воина духа», сочетающего ревность о вере с сердечной мягкостью. Святитель Никита Халкидонский почитается не только как историческая фигура, но как небесный покровитель всех, кто сталкивается с гонениями за веру или стремится жить по заповедям милосердия.
Что можно и нельзя делать в день памяти Никиты Халкидонского
В православной традиции день памяти святителя Никиты Халкидонского (10 июня) — это время молитвы, добрых дел и укрепления веры. Однако в народной культуре с этой датой связаны и некоторые обычаи, которые стоит рассматривать как историческое наследие, а не церковные предписания. Вот как можно провести этот день, сочетая духовные практики и народную мудрость:
Что можно делать
Посетить храм и помолиться — закажите молебен святителю Никите, попросив у него здоровья для себя и близких, а также сил переносить жизненные испытания. Если нет возможности пойти в церковь, прочитайте акафист или тропарь святому дома перед иконой.
Позаботиться о домашних птицах — согласно народным поверьям, святитель Никита считался покровителем птиц. В этот день их обильно кормят, чистят клетки или выпускают на волю (если это уместно).
Укрепить семейные узы — родителям рекомендуется провести время с детьми: проявить ласку, вместе почитать житие святого, испечь постное угощение (например, пирог с ягодами).
Совершить милостыню — поддержите нуждающихся: передайте продукты в приют, помогите соседям-пенсионерам или пожертвуйте на храм.
Что под запретом: народные поверья
Важно помнить, что эти запреты не связаны с церковным учением, а отражают фольклорные представления. Православие призывает сосредоточиться на духовной жизни, а не на суевериях, но знать о них полезно для понимания традиций.
Не оставлять окна и двери открытыми — считается, что это может «выпустить» благополучие из дома. Достаточно просто закрыть их на ночь, не придавая действию магического смысла.
Мужчинам избегать тяжелой работы в поле — в старину верили, что физический труд в этот день лишает сил. Сегодня это можно трактовать как совет посвятить время молитве и семье.
Не приглашать гостей — поверье гласит, что чужие люди могут «унести удачу». Однако если гости уже пришли, проявите к ним гостеприимство — это важнее суеверий.
Запрет на ссоры и оскорбления — это совет, совпадающий с церковными установками: «Не солгать, не осудить, не раздражиться» — основа христианской этики.
Как православным провести 10 июня 2025 года
Для православных верующих 10 июня — особенная дата, когда Церковь вспоминает подвиг святителя Никиты, епископа Халкидонского, исповедника веры и защитника иконопочитания. Чтобы почтить его память в духе православной традиции, можно следовать следующим рекомендациям:
- Помолиться священномученику Никите Халкедонскому о даровании крепкой веры и стойкости в испытаниях;
- Рассказать детям или близким о житии мученика Никиты епископа Халкидонского, его подвиге и чудесах, о помощи обездоленным — как он принимал в доме странников, поддерживал вдов и сирот;
- Проявить милосердие — приготовьте праздничную трапезу для одинокого соседа или передайте продукты в социальный центр, посетите больного или пожилого человека, оказав ему внимание;
- Сохраняйте мир и покой в доме — избегайте ссор и осуждения: в конфликтной ситуации напомните себе: «Христос посреди нас!»;
- Вечером поблагодарите Бога за день, вспомнив, какие добрые дела удалось совершить.
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