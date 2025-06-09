Песков подтвердил, что буферная зона дойдет до Днепропетровска

Песков сказал, что нюансы надо обсуждать с Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по расширению буферной зоны до Днепропетровска. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
«В том числе», — сказал Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что детали военных операций следует уточнять в Минобороны.
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