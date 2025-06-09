Песков подтвердил, что буферная зона дойдет до Днепропетровска

Песков: буферная зона дойдет до Днепропетровска
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Песков сказал, что нюансы надо обсуждать с Минобороны РФ
Песков сказал, что нюансы надо обсуждать с Минобороны РФ Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по расширению буферной зоны до Днепропетровска. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«В том числе», — сказал Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что детали военных операций следует уточнять в Минобороны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по расширению буферной зоны до Днепропетровска. Об этом он заявил на встрече с журналистами. «В том числе», — сказал Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что детали военных операций следует уточнять в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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