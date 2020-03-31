Более 50 регионов РФ перешли на режим самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

Эксклюзив

В России установили тюремные сроки за фейки — но только для того, чтобы сдерживать панику, считают опрошенные URA.RU политологи и юристы. Рассказываем, кому грозит до пяти лет тюрьмы и как наказание в России отличается от других стран.

В России могут ввести режим ЧС из-за коронавируса, и в истории страны такого пока не было. Разбираемся, в каких случаях вводят режим ЧС, когда ждать новых ограничений и во сколько это обойдется РФ.

Политика и экономика

Госдума в первом чтении приняла закон о наделении правительства правом введения режима чрезвычайной ситуации. Ранее в правовом управлении нижней палаты парламента заявляли, что это даст кабмину необоснованные полномочия. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расширение полномочий правительства «совершенно естественным».

Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит голод из-за пандемии. Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-за коронавируса становятся все более острыми, заявляют в ООН.

Общество

За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев достигло 2337. Число умерших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки). В более 50 регионах России введен режим самоизоляции.

В России начали ограничивать передвижение между регионами. Автомобильное сообщение приостанавливают между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Также введен запрет на въезд в города Кубани. Ограничения начнут действовать со 2 апреля, до этого жители регионов должны вернуться домой.

Россиян постепенно освобождают от платы за капремонт в условиях коронавируса. Пока это касается только Москвы и Московской области: им отменили оплату на три месяца.

Поставщики продуктов начали спекулировать на теме коронавируса и повышать цены. В Свердловской области цены на яйца, мясо, консервы и хлеб выросли уже на 20-30%. Поставщики уверяют, что вынуждены завышать ценник из-за нехватки рентабельности, но торговые сети уже готовят жалобу антипонопольщикам.

Урал

Тотальный карантин введен в Пермском крае на неопределенный срок, заявил губернатор Дмитрий Махонин. Гражданам дали сутки на то, чтобы определиться с местом самоизоляции и подготовиться к карантину — закупить продукты и другие предметы первой необходимости. Кроме того, режим полной самоизоляции ввели в Челябинской и Курганской областях, а также на Ямале.

В Югре эвакуировали вахтовиков из Приобского месторождения — их коллега оказался заражен коронавирусом. Мужчина недавно отдыхал за границей. Теперь 35 работников находятся под наблюдением медиков.

Семь тюменцев сбежали из самоизоляции в прошедшие выходные. Люди нарушили 14-дневный карантин после того, как приехали из-за границы. Теперь им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.