Минобрнауки РФ перенесло сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты должны подготовиться к поступлению в вуз до 10 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году выпускники школ смогут подать документы для поступления в вуз до 10 августа. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Приемная кампания в вузы будет сдвинута. Последним днем подачи документов абитуриентами на бюджетные места будет 10 августа», — сказал в эфире Первого канала Фальков. Таким образом, первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая — 24 августа. При этом в министерстве рассчитывают, что все студенты, в том числе первокурсники, выйдут на занятия с 1 сентября.

Ранее Валерий Фальков объявил о том, что из-за пандемии коронавируса в России перенесут сроки проведения вступительных экзаменов в вузы. Также из-за вспышки коронавируса перенесли даты проведения экзаменов в школах: одиннадцатиклассники начнут сдавать Единый государственный экзамен с 8 июня, а девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2336 случая заражения коронавирусом: из них 133 человека выздоровели, 19 погибли. В более 50 регионах России введен режим самоизоляции. Доктор педагогических наук Евгений Ямбург считает, что российским школьникам следует подготовиться к удаленной сдаче экзаменов, пишет агентство Nation News.