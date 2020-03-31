Из-за коронавируса в России перенесли вступительные экзамены

Также перенесены сроки проведения ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России из-за пандемии коронавируса перенесли даты проведения вступительных экзаменов в вузы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Будем делать перенос сроков», — приводит его слова ТАСС. Министр объяснил, что сдвиг сроков вступительных экзаменов связан с переносом дат сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Фальков отметил, что вступительные испытания могут быть отсрочены на две-четыре недели.

Ранее в России из-за вспышки коронавируса перенесли даты проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамен для выпускников 11 класса начнется 8 июня. А девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня, передает агентство Nation News.