Из-за закрытия российских торговых центров на карантин миллионы жителей страны могут потерять работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня 3 апреля, пятница. И вот главные новости к этому часу:

Эксклюзив

Второе выступление о коронавирусе далось президенту РФ Владимиру Путину сложнее, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Главе государства нужно было не только успокоить людей, но и дать новые вводные губернаторам, которых ждет испытание в нынешней ситуации. Когда пандемия закончится, федеральные власти оценят работу каждого лидера региона.

Полки в российских магазинах пустуют не из-за дефицита товаров. Они обновляются по графику — раз в каждые два-три часа, а новый товар нельзя выставлять постоянно — это будет мешать покупателям, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли.

Льготы по ЖКХ даже в условиях всеобщей изоляции должны получить только те россияне, которые находятся в сложной финансовой ситуации, считает председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Также он уверен, что нужно компенсировать из бюджета провалы в доходах коммунальной отрасли.

Политика и экономика

10 миллионов россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая. Сохранить места и зарплату этим людям практически невозможно, уверяет представитель ТЦ Булат Шакиров.

Треть ресторанов России и точек общепита может закрыться навсегда, если режим самоизоляции продлится больше месяца, говорится в исследовании Delivery Club и Data Insight. Даже после карантина заведения не выйдут на докризисный уровень, потому что покупательская способность россиян упадет, считает представитель сети Prime Мария Лошкова.

Общество

В России еще 601 человек заболел коронавирусом. Случаи заражения были отмечены в 32 регионах страны. Полностью выздоровевших — 46. Также к вечеру этого дня стало известно, что в Кургане подтвержден новый случай заболевания.

Житель столицы подал в суд на правительство Москвы из-за введения режима самоизоляции. Мужчина считает, что мэр города Сергей Собянии нарушил его права на свободу передвижения. Юристы уверены, что у иска мало шансов на успех.

Россиянам во время самоизоляции можно ходить в крупные супермаркеты, удаленные от дома, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Такая мера необходима для снижения концентрации покупателей в магазинах у дома, объяснил инициативу министр.

Урал

Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк со снимками военных, якобы перекрывших границу между регионами. Ранее за такие же нарушения были наказаны жительница Екатеринбурга и мужчина из Перми.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 20 апреля. Глава региона попросил уральцев отнестись к ситуации серьезно и не выходить из дома без веских причин.

URA.RU вместе с Tele2 продолжает серию онлайн-концертов любимых уральских исполнителей для тех, кто привык быть #домаподругимправилам. Завтра, 4 апреля, в прямом эфире сыграет культовая рок-группа Курара. Стартуем в наших соцсетях в 18:00. Присоединяйтесь!