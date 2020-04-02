Губернаторов ждет испытание новыми полномочиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к нации. Федеральный центр готов наделить регионы дополнительным полномочиями, но для губернаторов это станет испытанием — тех, кто его не пройдет, будут ждать неприятности. При этом второе выступление на тему коронавируса — более трудное для президента, чем первое, объясняют эксперты.

Российский лидер 2 апреля второй раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что переломить ситуацию в Москве пока не удается, но власти смогли оградить пожилых людей и детей от инфекции. Президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля и объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов.

Новое обращение Путина ждали все Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новое обращение президента к нации было необходимо, чтобы снять тревогу среди граждан страны, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. «По нашим данным, три четверти россиян сейчас встревожены. В такой ситуации важно, чтобы были авторитетные люди, которым можно доверять. Президент пользуется поддержкой больше 60% избирателей. Первое его обращение дало прирост рейтинга на 5%. Это значит, что само его появление в эфире и содержание речи нашли отклик у россиян и вселили в них уверенность». По словам социолога, второе обращение президента предполагалось изначально, так как заканчивалась неделя, объявленная нерабочей:

«Сегодняшнее решение — продлить нерабочие дни на месяц — гораздо более трудное, чем первое, и президент должен был его объяснить».

Слова социолога подтверждает и тот факт, что речь президента касалась не только продления каникул — в ней есть важная экономическая составляющая. Главный аналитик Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU отметил, что с введением выходного месяца властям придется задуматься о дополнительных мерах поддержки для населения. «Президент дал понять, что власти не остановятся на том, что уже было введено. К примеру, сейчас проходят стресс-тесты на системообразующих предприятиях, которые покажут, какие меры нужны каждому крупному холдингу, чтобы пройти это время с меньшими потерями», — поделился с агентством экономист.

Впереди у россиян еще месяц карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин не исключил, что российские власти пойдут по примеру США и будут напрямую выделять средства жителям, чтобы поддержать их платежеспособность, а также вливать деньги в компании, например, выдавая им беспроцентные кредиты.

В своим обращении президент также уделил внимание губернаторам, которым пообещал предоставить дополнительные полномочия: главы регионов смогут определять, какой режим вводить на своих территориях для борьбы с коронавирусом. «В этом случае мы идем в русле мировых тенденций. Там, где федеральная власть адекватна, она дает новые полномочия регионам, — оценил решени президента политолог Евгений Минченко. — Тех губернаторов, кто не готов брать на себя ответственность и принимать решения, уже отправили в отставку [2 апреля ушли глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, как ранее прогнозировало URA.RU]».

Регионы смогут решать, ограничивать ли движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Президент показал, что может адекватно делегировать ответственность. Теперь развитие ситуации будет зависеть, прежде всего, от эффективности действий мэра Москвы и глав важнейших субъектов Федерации», — объяснил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев согласился, что для борьбы с коронавирусом в России необходим дифференцированный подход, и регионы в этих условиях должны взять на себя дополнительную ответственность: «В Москве нужно принимать жесткие меры и вводить штрафы, чтобы люди не ходили по магазинам, закрыть все, что только можно. Из Москвы надо закрывать выезд, а в других регионах въезд. Пусть регионы сами решают, у всех ситуация разная».

Губернаторы должны лучше федерального центра разбираться в том, что происходит на вверенной им территории, считает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «Губернаторам даются полномочия решать проблемы на своей территории, потому что кому, как не им знать, какие меры предпринимать в первую очередь. Не Путин этим должен заниматься, а глава региона». По словам политолога, после того, как эпидемия закончится, федеральные власти дадут оценку каждому управленческому решению: «Губернаторы проходят экзамен, который покажет, кто на что способен. По результатам будут как отличники, так и те, кто начнет искать себе новую работу».