Треть ресторанов в России могут навсегда закрыться из-за коронавируса

Российские рестораны могут не пережить пандемию коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Треть ресторанов России и точек общепита закроется, если режим самоизоляции продлится больше месяца. Об этом говорится в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight.

«28% владельцев точек общепита закроют свой бизнес максимум через месяц после объявления режима повышенной готовности в стране», — передает «Коммерсант» результаты исследования.

Только 13% опрошенных рестораторов считают, что выдержат два месяца, 6% рассчитывают продержаться три месяца, 2% переживут и полгода режима самоизоляции. Если карантин продлится более двух месяцев, 27% предпринимателей не знают, что будут делать с бизнесом. 23% опрошенных отправят сотрудников в отпуск, 9% объявят себя банкротами.

Представитель сети Prime Мария Лошкова считает, что даже после карантина заведения не смогут выйти на докризисные показатели, так как покупательская способность россиян упадет.

Ранее лидер московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров заявил, что из-за коронавируса в некоторых отраслях с рынка уйдут 50% компаний. Ведущий программы «Сухой остаток» Юрий Пронько считает, что скоро невозможно будет устроиться на работу даже курьером или разносчиком пиццы. По его мнению, российская экономика погружаются в период рецессии, неопределенности и стагнации, передает «Царьград».