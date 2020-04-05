Россиянам придется заплатить процент за шесть месяцев кредитных каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 5 апреля, воскресенье. И вот главные новости за выходные:



Эксклюзив

У России есть только один источник, способный покрыть дефицит бюджета в кризис, считают эксперты. Это Фонд национального благосостояния (ФНБ), который используется для выплаты пенсий. Но этих денег хватит максимум на шесть лет, рассказал URA.RU экономист Андрей Колганов.

Если карантин по коронавирусу продлят до конца лета и осеннюю охоту запретят, то дикие лесные животные начнут чаще нападать на людей, уверен биолог-охотовед Валерий Кузенков. Все из-за того, что звери начнут неконтролируемо размножаться и им будет не хватать пищи, уверяет эксперт.

Первая нерабочая неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, подошла к концу. Разбираемся, действительно ли самоизоляция повлияла на сокращение количества заболевших, в каких регионах РФ лучше соблюдали дисциплину и стоит ли всем регионам продлевать карантин до конца апреля в ущерб экономике.

Политика и экономика

Банк России выступил с разъяснением по кредитным каникулам. Отсрочка на 6 месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет платить, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.

Нынешняя общемировая ситуация в экономике намного хуже, чем во время кризиса 2008—2009 годов. «Мы находимся в рецессии, а это намного серьезнее, чем глобальный финансовый кризис» — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Россия готова сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом другие страны-участницы могут потребовать от РФ сократить объем на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняют инсайдеры.

Общество

Правительство РФ выделило 10,8 млрд рублей на премии врачам, борющимся с коронавирусом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, медиков наградят за «особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также специалисты выяснили, как чаще всего передается вирус — в 96% случаев люди заражались капельным путем.

В части российских школ учебный год могут продлить до 8 июня, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Также ведомство рассматривает вопрос о повторном переносе сдачи ЕГЭ, но окончательное решение пока не принято.

В Московской области начали проводить «удаленные похороны». Ссылку на прямую трансляцию ритуальная компания отправляет определенному кругу лиц, чтобы посторонние не смогли увидеть церемонию.

Урал

Екатеринбургский адвокат Антон Мамаев решил бесплатно попиариться на ситуации с коронавирусом. Он подал в суд на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за указа о введении в регионе режима самоизоляции.

В Челябинской области одним из заболевших коронавирусом оказался 7-месячный ребенок. Ранее губернатор Алексей Текслер рассказал о трех новых случаях заболевания в регионе, (всего — 26). Режим самоизоляции на Южном Урале действует до 19 апреля.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым разрешено работать во время карантина в регионе. Помимо продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, работать могут организации, производящие и продающие автозапчасти, очки и линзы, средства связи и другие. Полный перечень — по ссылке.

Глава Курганский области Вадим Шумков попросил зауральцев не сжигать больных коронавирусом. Так он отреагировал на недовольство курганцев, когда выяснилось, что новый случай заражения инфекцией подтвердился у недавно приехавшей в регион москвички.