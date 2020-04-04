Онлайн-похороны начали проводить в Подмосковье

В Московской области начали проводить «удаленные похороны». Такую услугу предлагает одна из ритуальных компаний в регионе.
«Еще до пандемии люди спрашивали, как можно сделать так, чтобы родственники из других городов могли, не приезжая, следить за ходом похорон», — цитирует портал «Подмосковье сегодня» директора по развитию ритуальной компании Павла Соснового. По его словам, их фирма первая в Россия, которая начала предоставлять подобную услугу.
Отмечается, что заявки на похороны приходят удаленно: либо онлайн, либо по телефону. Однако, с похоронным агентом все же придется встретиться, так как нужно иметь свидетельство о смерти и заявление гражданина на организацию похорон. Представитель агентства приезжает на адрес в медицинской маске и перчатках. Само прощание проходит в ритуальном зале крематория или на кладбище. Ссылку на прямую трансляцию с похорон отправляют определенному кругу лиц, так что посторонних не смогут увидеть церемонию.
Ранее РПЦ призвала верующих граждан готовиться к тому, что празднование Пасхи в апреле этого года пройдет в условиях самоизоляции. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион заявил, что верующим, возможно, придется ограничиться просмотром телетрансляции патриаршего богослужения.