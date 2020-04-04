Глава МВФ: мировая экономика остановилась

По словам Кристалины Георгиевой, сейчас ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008—2009 годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии нового коронавируса мировая экономика практически остановилась. При этом нынешняя ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008—2009 годов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы теперь находимся в рецессии. Она намного хуже, чем глобальный финансовый кризис», — цитирует ТАСС главу МВФ. По ее словам, требуется «решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики». Кроме того, Георгиева отметила, что главной угрозой скорейшему преодолению нынешнего мирового экономического кризиса являются череда банкротств и потеря рабочих мест.

Ранее глава МВФ заявила, что восстановление экономики в 2021 году может начаться только в том случае, если получится сдержать распространение коронавирусной инфекции, напоминает телеканал 360. Тем временем аналитики и экономисты ухудшают прогнозы по динамике ВВП России на фоне распространения COVID-19 и снижения цен на нефть, пишет «Национальная служба новостей».