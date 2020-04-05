Россиянам рассказали, чем опасен запрет охоты в случае продления карантина

Запрет на охоту осенью может вызвать неконтролируемое размножение хищников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если карантин по коронавирусу растянется до конца лета и осеннюю охоту запретят, дикие лесные животные могут начать неконтролируемо размножаться. Это приведет к росту нападений медведей, волков и лисиц на людей. Таким мнением с URA.RU поделился биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.

«Если осенью закроют охоту в связи с коронавирусом или вдруг появится очередная пандемия, и с августа мы не начнем добывать медведя, а с февраля — волка, это даст вспышку численности хищников, и это очень плохо. У нас и так количество медведей уже зашкаливает», — подчеркнул Кузенков в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, в некоторых регионах из-за отсутствия пищи медведи нападают на волков и людей.

Угрозу для природы и человека, по мнению охотоведа, также представляют енотовидные собаки — они съедают всю боровую дичь (глухарей, тетеревов и вальдшнепов), плавающую дичь и лягушек. Чрезмерное размножение лисиц может привести к распространению бешенства, которым от них впоследствии могут заразиться волки, медведи и лоси.

По мнению заместителя главреда портала «Охотники.ру» Александра Лисицина, среди всех животных наибольшую опасность для людей представляют именно бурые медведи. И если осенняя охота будет закрыта, огромная популяция медведей — в 230-250 тысяч — значительно возрастет. «У нас часто медведей мифологизируют, делают из них добрых существ, а на деле — это очень жестокие плотоядные хищники, которые могут полакомиться человеком. Каждый год люди погибают из-за медведей — идут в лес за грибами, ягодами, ловить рыбу, и случаются трагедии», — рассказал URA.RU Лисицин.

Ранее издание «Ридус» сообщало, что дикие животные воспользовались отсутствием людей на улицах европейских и американских городов во время карантина и начали осваивать пространства улиц.