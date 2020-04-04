Правительство России выделило миллиарды рублей на премии врачам, борющимся с коронавирусом

Премии медикам выплатят за особые условия труда
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Российское правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинскому персоналу за нагрузку в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Правительство РФ выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — пишут «Известия». О подробностях Голикова не стала говорить.
Ранее правительство РФ выделило более 321 млн рублей на поддержку медиков, которые ведут борьбу с распространением инфекции, пишет агентство Nation News. Распределением средств будет заниматься Федеральное медико-биологическое агентство.
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