Правительство России выделило миллиарды рублей на премии врачам, борющимся с коронавирусом

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Больница. Челябинск, минздрав, реанимация, больной, реанимационное отделение, медицина, врачи, больница
Премии медикам выплатят за особые условия трудаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российское правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинскому персоналу за нагрузку в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительство РФ выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — пишут «Известия». О подробностях Голикова не стала говорить.

Ранее правительство РФ выделило более 321 млн рублей на поддержку медиков, которые ведут борьбу с распространением инфекции, пишет агентство Nation News. Распределением средств будет заниматься Федеральное медико-биологическое агентство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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