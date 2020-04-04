Россиянам рассказали, как передается коронавирус и сколько человек может заразить один больной

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совместном брифинге с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
«Один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек», — приводит ее слова telegram-канал RT. Также Попова рассказала, что в России в сутки тестируют 34-37 тысяч человек. При этом это количество будет увеличиваться. По данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус может жить на различных поверхности 72 часа.
Ранее стало известно, что в России начали испытание вакцины от коронавируса. Препарат уже проверили на мышах и хорьках. Теперь должны начаться испытания на обезьянах, а потом клинические испытания на людях, пишет агентство Nation News.
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