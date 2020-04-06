05 апреля 2020

РБК узнало о стресс-тесте для российских компаний — с карантином до сентября и нефтью по 10 долларов за баррель

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Компании может ждать два сценария экономического развитияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Минэкономразвития разработало два сценария развития экономической ситуации в стране — пессимистичный и оптимистичный. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ Минпромторга, который имеется в распоряжении редакции.

Власти предусматривают два стресс-сценария развития экономики в стране, которые призваны протестировать финансовую стабильность ключевых российских предприятий. «В первом случае карантин завершится в конце июня и стоимость нефти достигнет 20 долларов за баррель. Во втором — экономика стабилизируется только к концу сентября при цене на нефть 10 долларов за баррель», — передает издание.

Профильные министерства совместно с государственными банками должны протестировать данные сценарии на подведомственных им системообразующих компаниях. В стресс-тестировании примут участие Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В перечень компаний, которым предстоит пройти проверку, по данным агентства, включены 646 предприятий.

Ранее президент СЩА Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана достичь соглашения о снижении нефтедобычи на 10 или 15 миллионов баррелей в день. Если этого не будет, Трамп обещал ввести санкции, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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