Кадыров поощрит полицейских, избивших мужчину за нарушение самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров оправдал действия полицейских, которые избили местного жителя, нарушившего режим самоизоляции. Он обещал поощрить сотрудников правоохранительных органов. Видео с главой региона, в котором он комментирует ситуацию, опубликовал телеканал «Грозный».
«Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить», — заявил Кадыров. Глава Чечни отметил, что человек, которого избили, уже несколько раз нарушал режим.
По словам Кадырова, сначала он был недоволен действиями полицейских. Однако, узнав подробности произошедшего, он хочет их поощрить. Глава республики добавил, что он принимает жесткие меры, чтобы защитить других граждан.
Об избиении мужчины в городе Аргун стало известно 4 апреля. Позднее он и его брат извинились за нарушение режима. Замглавы городского отдела полиции Умар Джабраилов заявил, что не поддерживает действия подчиненных.
Ранее в Чечне был введен комендантский час. В регионе запрещено передвижение пешеходов и транспорта с 22:00 до 8:00, пишет «Национальная служба новостей».
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