В администрации Локосово рассчитывают, что 10 июня все-таки удастся провести заседание поселковой думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты поселка Локосово отказались от участия в очном заседании местной думы из-за риска заболеть коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к депутатскому корпусу.

«В ХМАО введен режим самоизоляции, который запрещает проведение массовых мероприятий. Глава Локосово Игорь Романов пытался провести очное заседание поселкового совета депутатов, чтобы согласовать изменения в бюджет. Однако из десяти народных избранников пришли лишь четверо, а это меньше, чем требуется для кворума. В итоге заседание думы не состоялось», — прокомментировал инсайдер.

Сам Романов считает, что после произошедшего народные избранники могут понести наказание. «Они взрослые люди, я не должен за ними бегать. По требованию прокурора через суд они могут быть распущены. Из районного бюджета нам было выделено порядка трех миллионов рублей на благоустройство, нужно было утвердить эти деньги, и тогда бы уже сейчас были запущены конкурсные процедуры», — заявил Романов.

Депутат поселка Локосово Наталья Отшамова в разговоре с журналистом агентства сообщила, что ситуация могла быть иной при наличии у народных избранников возможности принимать решения по изменению параметров бюджета заочным голосованием. «Для этого нужно было заранее внести в думский регламент соответствующие изменения. Но Романов был в отпуске и не позаботился об этом. Кто-то из депутатов уже находится в зоне риска по возрасту, кто-то подписывал приказ о самоизоляции на работе», — прокомментировала Отшамова.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Локосово получил неудовлетворительную оценку за работу в 2019 году от местных депутатов. При повторении ситуации Романову может грозить отставка.