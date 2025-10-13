13 октября 2025

Врачи из ХМАО спасли пациента за 4 минуты до остановки сердца

В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли жизнь 63-летнему мужчине, который поступил в клинику за четыре минуты до развития фибрилляции желудочков — смертельно опасного нарушения сердечного ритма. Пациент успел дойти до приемного отделения, где сразу потерял сознание. Об этом сообщила главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева в своем telegram-канале.

«Дежурный кардиолог Айдар Шафиков мгновенно вызвал реанимационную бригаду и начал электроимпульсную терапию. Сердце перезапустили дефибриллятором», — написала Урванцева. Медики диагностировали острый инфаркт миокарда и провели экстренную операцию.

Через несколько дней пациент уже самостоятельно передвигался по территории больницы и благодарил врачей. Главный врач добавила, что история показывает важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах сердечного приступа.

