В ХМАО при пожаре в частном доме погиб человек

При пожаре в поселке Советский погиб мужчина
При пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в следственных органах.
Причины возгорания будут устанавливать пожарно-технической экспертизой, которую проведут дознаватели МЧС. Расследование обстоятельств происхождения пожара и гибели человека продолжается.
