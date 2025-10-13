13 октября 2025

В ХМАО при пожаре в частном доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При пожаре в поселке Советский погиб мужчина
При пожаре в поселке Советский погиб мужчина Фото:

При пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в следственных органах.

Причины возгорания будут устанавливать пожарно-технической экспертизой, которую проведут дознаватели МЧС. Расследование обстоятельств происхождения пожара и гибели человека продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При пожаре в частном доме в поселке Советский погиб мужчина. Тело обнаружили спасатели во время тушения возгорания на улице Юбилейная. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО. «По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в следственных органах. Причины возгорания будут устанавливать пожарно-технической экспертизой, которую проведут дознаватели МЧС. Расследование обстоятельств происхождения пожара и гибели человека продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...