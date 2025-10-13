Суд над бывшей главной коммунальщицей Сургута перенесли из-за проблем с вещдоками

Суд над бывшей главной коммунальщицей Сургута Марией Ваньковой перенесли из-за проблем с вещдоками. На очередном заседании стало известно, что на процессе не могут быть исследованы данные с iPhone, на котором могут быть диктофонные записи и переписки с ключевым свидетелем со стороны обвинения. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала суда.
«Согласно журналу учета вещественных доказательств по указанному уголовному делу вещественные доказательства в камеру хранения не помещались следователем. Кроме того, дополнительный осмотр камеры хранения [установил] факт отсутствия в камере хранения вещественных доказательств по указанному уголовному делу. В связи с этим судебное разбирательство откладывается», — заявил судья на заседании. Суд постановил истребовать в следственном комитете служебные документы, подтверждающие факты об отсутствии указанных вещдоков.
Подсудимая ходатайствовала об изучении диктофонных записей со смартфона и переписок с ключевым свидетелем стороны обвинения — ее бывшей подчиненной Гульнарой Рузеевой. Она дала показания против Ваньковой якобы о том, что подсудимая во время работы в фонде капремонта якобы получала взятки от застройщиков за снижение суммы претензионных требований. Суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное заседание на время проведения служебной проверки.
