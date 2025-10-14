В Ханты-Мансийске вскрыли гигантский сугроб высотой с четырехэтажный дом

В Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко скоро начнется подготовка трассы на 3300 метров
В Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко скоро начнется подготовка трассы на 3300 метров

В Ханты-Мансийске уже началась подготовка к открытию лыжного сезона — это стало возможным благодаря огромному хранилищу снега. Площадь снежного запаса сопоставима с несколькими футбольными полями, а высота сугроба достигает уровня четырехэтажного здания, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В комплексе „Хвойный Урман“ вскрыли масштабное хранилище, где за зиму собрали более 30 тысяч кубометров снега. По площади это как несколько футбольных полей, а высота сугроба сравнима с четырехэтажным домом», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».

В настоящее время специалисты убирают опилки, которыми было накрыто снежное хранилище, чтобы сохранить снег на протяжении весны и лета. В Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко первой начнут готовить трассу на 3300 метров, которая примет российские сборные уже в конце октября.

