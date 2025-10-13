13 октября 2025

Апелляционный суд вынес решение по делу экс-главы МГЕР из ХМАО, стрелявшего по силовикам

Апелляционный суд пересмотрел приговор экс-главе МГЕР из ХМАО
Апелляционный суд пересмотрел приговор Нижневартовскому стрелку
Апелляционный суд пересмотрел приговор Нижневартовскому стрелку

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание экс-главе МГЕР (Нижневартовского отделения Молодой гвардии Единой России) Владимиру Широкову, который держал сына в заложниках и стрелял по силовикам. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Широков Владимир Владимирович. Обвинительный приговор изменен с изменением квалификации», — сообщается в картотеке.

Адвокат подсудимого URA.RU сообщил, что апелляционный суд изменил квалификацию статьи 207 УК РФ с части 3 на часть 1 и снизил наказание на полгода. Преследование по этому эпизоду было прекращено за истечением срока давности.

