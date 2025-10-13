13 октября 2025

Когда в ХМАО ослабнут морозы

В ХМАО после первых морозов придет потепление
К среде ночные температуры вернутся к нулевым отметкам
К среде ночные температуры вернутся к нулевым отметкам Фото:

На территории ХМАО ближайшие два дня температура воздуха ночью местами будет опускаться до -17 градусов, но в середине неделе — 16 октября, ожидается потепление. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ХМАО ночью 14 и 15 октября ожидается до -18 градусов, в ночь на 16 октября — 0, -5, местами по востоку до -7, -12 градусов. Днем прогнозируется 0, +5», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают 15 и 16 октября осадки в западных районах округа в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду.

