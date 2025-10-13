13 октября 2025

В Ханты-Мансийске на линию вышли десятки больших автобусов

14 автобусов вышли на два новых городских маршрута
14 автобусов вышли на два новых городских маршрута Фото:

В Ханты-Мансийске автопарк пополнился 31 новым автобусом большого класса вместимости. Как сообщили власти окружной столицы в соцсети, транспорт уже вышел на самые загруженные маршруты.

«На городские маршруты выходят новые автобусы большого класса. Всего их 31. Современный, просторный транспорт будет курсировать на самых загруженных направлениях», — сообщается в telegram-канале мэрии Ханты-Мансийска.

17 автобусов уже вышли на маршруты №1, 1А, 4 и 5 и заменили старый автопарк. 14 автобусов направлены на два новых маршрута между западным и восточным микрорайонами и от береговой зоны до аэропорта. Поступивший в окружную столицу транспорт является более экологичным, а его вместительность больше на 27%. Также автобусы оборудованы отоплением и кондиционерами.

