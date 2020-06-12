За сутки в ЯНАО резко выросло число заболевших коронавирусом

Ямальцы продолжают заражаться коронавирусом в домашних очагах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирус подтвердился у 122 человек, 96 из них — жители городов и поселений. Два пациента — мужчины 65 и 54 лет скончались. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — заявили в штабе. Больше всего заболевших в Новом Уренгое — 52 человек. В Салехарде заразились 9 горожан, в Губкинском — 11, в Надыме — 4. На Лабытнанги пришлось два новых случая, в Тарко-Сале выявлен один заболевший.

На производствах и месторождениях Ямала подтверждено 26 случаев инфекции. Коронавирус нашли у работников на промыслах Пуровского (один), Надымского (два) и Тазовского (четыре) районов. Еще 19 человек заразились на предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя.

Из 77 заболевших 58 человек переносили коронавирус без симптомов. Суммарное число заболевших коронавирусом в ЯНАО выросло до 3086. В стационарах лечатся 452 пациента, 15 человек пребывают в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии. Шесть ямальцев подключены к аппаратам ИВЛ. Полностью излечились от коронавируса 1487 (+24 за сутки) жителей округа, 15 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности на Ямале продлили до 21 июня. Все жители по-прежнему должны носить маски и держать дистанцию минимум в 1,5 метра.