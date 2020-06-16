Крупный строймаркет обвинил тюменцев в нарушении карантина

Тюменцы выстраиваются в огромные очереди перед строймаркетами «Леруа Мерлен» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени клиенты строймаркетов «Леруа Мерлен» сознательно идут на нарушение требований режима повышенной готовности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Ранее пользователи одного из пабликов соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в магазинах сети тюменцы массово нарушают условия карантина.

«Во всех магазинах сети действуют дополнительные профилактические меры, в числе которых обязательное ношение маски при посещении нашего магазина — клиенты допускаются только при наличии масок. В основном, клиенты сознательно относятся к данным требованиям безопасности, но периодически, к сожалению, мы встречаем непонимание и отказ клиентов использовать маски и перчатки», — пояснили агентству в «Леруа Мерлен».

Там добавили, что в магазинах сети выполняются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, связанные с профилактикой коронавируса. В том числе, касающиеся количества покупателей, которые одновременно могут находиться в торговом зале: не более 100 человек. Ранее агентство писало о том, что тюменцы массово нарушают условия режима повышенной готовности в магазинах сети Леруа Мерлен: покупатели ходят по торговым залам без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 21 июня. На данный момент, эпидемией коронавируса охвачено 25 из 26 муниципалитетов региона.