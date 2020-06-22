21 июня 2020
20 июня 2020

Курганцы столпились на православной ярмарке во время карантина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицкая православная ярмарка. Курган, покупатели, православная ярмарка, ярмарка, свято троицкий собор
Троицкая ярмарка пройдет до 28 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане 22 июня, во время режима самоизоляции, открылась православная Троицкая ярмарка. Не все из ее посетителей соблюдали правила социальной дистанции. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий.

«У самых популярных торговых точек на ярмарке можно было увидеть столпившихся людей», — объяснил корреспондент. При этом, по его словам, были и торговые ряды, где посетители соблюдали социальную дистанцию.

Перед открытием ярмарки в пресс-службе Курганской епархии отмечали, что учли все рекомендации Роспотребнадзора и проведут необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия. Это подтверждают напоминающие о необходимости соблюдения социальной дистанции таблички, которые можно заметить на фотографиях. Однако не все посетители придерживались этого правила.

Троицкая ярмарка продлится до 28 июня. В этом году она проходит в седьмой раз. В ней принимают участие монастыри из республики Коми, Севастополя и Тольятти. При этом с 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. С 15 июня курганцев обязали носить маски во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. На улице разрешено находиться без масок.

Троицкая православная ярмарка. Курган
Организаторы ярмарки попросили посетителей соблюдать социальную дистанцию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Троицкая православная ярмарка. Курган
Не все покупатели соблюдают правила безопасности во время режима самоизоляции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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