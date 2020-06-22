Троицкая ярмарка пройдет до 28 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане 22 июня, во время режима самоизоляции, открылась православная Троицкая ярмарка. Не все из ее посетителей соблюдали правила социальной дистанции. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий.

«У самых популярных торговых точек на ярмарке можно было увидеть столпившихся людей», — объяснил корреспондент. При этом, по его словам, были и торговые ряды, где посетители соблюдали социальную дистанцию.

Перед открытием ярмарки в пресс-службе Курганской епархии отмечали, что учли все рекомендации Роспотребнадзора и проведут необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия. Это подтверждают напоминающие о необходимости соблюдения социальной дистанции таблички, которые можно заметить на фотографиях. Однако не все посетители придерживались этого правила.

Троицкая ярмарка продлится до 28 июня. В этом году она проходит в седьмой раз. В ней принимают участие монастыри из республики Коми, Севастополя и Тольятти. При этом с 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. С 15 июня курганцев обязали носить маски во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. На улице разрешено находиться без масок.

Организаторы ярмарки попросили посетителей соблюдать социальную дистанцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Не все покупатели соблюдают правила безопасности во время режима самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU