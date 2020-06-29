ЯНАО побил рекорд по больным коронавирусом

На Ямале выявлено 5332 заболевших инфекцией Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 173 жителя заболели коронавирусом. Это новый рекорд по числу инфицированных за день. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За 29 июня в ЯНАО подтверждено 173 новых случая заболевания. За весь период — 5 332 случаев», — говорится в заявлении оперштаба. Большинство заразившихся выявлено в Новом Уренгое, который несколько недель является крупнейшим очагом коронавируса в округе. Там за сутки заболели 100 горожан, всего в газовой столице Ямала подтверждено 1847 случаев. В Губкинском заразился 21 человек, еще 13 пациентов в Салехарде, девять — в Пурпе, восемь — в Ноябрьске, шесть — в Муравленко, четыре — в Лабытнанги, два — в Тарко-Сале, по одному — в Надыме и Красноселькупе.

Власти ЯНАО утверждают, что рост статистики по заболеваемости связан с широким тестированием людей. «Количество тестов в сутки на прошлой неделе доходило до 5 тысяч. Фактически можно говорить, что мы уже перешли к сплошному тестированию населения. Конечно, именно высокий охват населения тестированием — один из самых высоких во всей стране — дает нам такую статистику», — пояснила руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Рекордный прирост заболевших за сутки откладывает снятие карантина в ЯНАО. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе продолжает превышать единицу — он равен 1,03. Сейчас на Ямале идет первый этап отмены ограничений, однако второй этап может начаться нескоро. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, переходить ко второй стадии следует, когда коэффициент равен 0,8 на протяжении четырех дней. Для этого ежесуточный прирост больных в ЯНАО должен сократиться по меньшей мере на 70%.

На данный момент в ЯНАО госпитализированы 700 пациентов. Из них 28 находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в крайне тяжелом. Поддержка аппаратов ИВЛ требуется 18 ямальцам. За все время эпидемии на Ямале скончались 37 человек с подтвержденным COVID-19. Накануне оперштаб сообщил о смерти трех пациентов, двое из них — медики. Фельдшер скорой помощи из Ноябрьска могла подхватить инфекцию на работе. Депутат ноябрьской думы Виктор Гордиенко предложил посмертно наградить женщину.