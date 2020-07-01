Данные отличаются на 2,68% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Данные по явке избирателей в Курганской области отличаются у областной избирательной комиссии и ЦИК России. Данные на 18:00 1 июля различались на 2,68%.

«По состоянию на 18:00 часов в Курганской области проголосовали 384 032 участника. Явка составила 55,90%», — указано в посте избирательной комиссии региона в соцсетях. При этом в ГАС «Выборы» сообщалось о явке 58,58% избирателей. Как было замечено корреспондентом URA.RU, данные за предыдущие периоды также отличались, но с меньшей разницей. Позже данные ЦИК по ним заменили на итоги областной избирательной комиссии.

В пресс-службе Курганской областной избирательной комиссии рекомендовали обратиться по данному вопросу на брифинге в 21:00. Там же должны огласить результаты по явке за весь период голосования.

С 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1 июля в Шумихе горожан на выборы заманивали денежными сертификатами, а в селе Целинное за неявку на выборы сотрудникам детсада обещали затянуть ремонт учреждения. Низкая явка избирателей в Кургане, по данным источников, беспокоит губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Данные по явке на 18:00 от областной избирательной комиссии Скриншот: «Избирательная комиссия Курганской области», группа соцсети «ВКонтакте»

Данные ГАС «Выборы» Скриншот: ГАС «Выборы»