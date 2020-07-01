30 июня 2020

Данные по явке курганского избиркома и ЦИК не совпадают. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Курган , кабина для голосования, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование, участок голосования
Данные отличаются на 2,68% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Данные по явке избирателей в Курганской области отличаются у областной избирательной комиссии и ЦИК России. Данные на 18:00 1 июля различались на 2,68%.

«По состоянию на 18:00 часов в Курганской области проголосовали 384 032 участника. Явка составила 55,90%», — указано в посте избирательной комиссии региона в соцсетях. При этом в ГАС «Выборы» сообщалось о явке 58,58% избирателей. Как было замечено корреспондентом URA.RU, данные за предыдущие периоды также отличались, но с меньшей разницей. Позже данные ЦИК по ним заменили на итоги областной избирательной комиссии.

В пресс-службе Курганской областной избирательной комиссии рекомендовали обратиться по данному вопросу на брифинге в 21:00. Там же должны огласить результаты по явке за весь период голосования.

С 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1 июля в Шумихе горожан на выборы заманивали денежными сертификатами, а в селе Целинное за неявку на выборы сотрудникам детсада обещали затянуть ремонт учреждения. Низкая явка избирателей в Кургане, по данным источников, беспокоит губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Данные по явке на 18:00 от областной избирательной комиссии
Скриншот: «Избирательная комиссия Курганской области», группа соцсети «ВКонтакте»
Данные ГАС «Выборы»
Скриншот: ГАС «Выборы»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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